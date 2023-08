CdM - Il Napoli ha utilizzato il dialogo e la linea Garcia con l'agente di Osimhen

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulla strategia adottata dal Napoli per il rinnovo di Osimhen:

"il rinnovo darebbe serenità, forza al Napoli in vista anche della prossima estate ma non è fondamentale per la permanenza di Victor che abbandona sempre di più la ricca proposta dell’Al Hilal che ha offerto 40 milioni più 5 di bonus a stagione.

Il Napoli si è mosso con la strategia del dialogo, nei colloqui con il manager Roberto Calenda ha insistito sulla linea che illustrò Rudi Garcia in una recente intervista, cioè che il trasferimento esotico in Arabia Saudita non fosse opportuno per un giocatore nel pieno della maturità".