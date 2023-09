CdM - Il Napoli era convinto che Garcia facesse lo stesso 4-3-3 di Spalletti: l'errore è stato fatto a monte

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulla scelta del Napoli di voler affidare la panchina a Garcia:

"I lanci lunghi per Osimhen sono diventati un “must” ma non una soluzione. La manovra è solo speculare e attendista. L’errore sta a monte. E’ stato ingaggiato Garcia che applica il 4-3-3 convinti che si potesse ripetere lo stesso gioco di Spalletti, ma il modo di interpretare lo schema è totalmente differente. La fortunosa vittoria di Braga, seppur preziosa, non ha fatto allontanare le nubi e lo scetticismo".