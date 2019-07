CdM - Il mercato del Napoli si muove all'attacco, nuove posizioni per Callejon e Mertens

Un mercato che si muove ora soltanto sull’attacco. Sistemati la difesa con Manolas e Di Lorenzo e il centrocampo con Elmas, l’obiettivo del club e dell’allenatore è trovare il modo per arrivare con maggiore facilità al gol. Da un lato la possibilità di un centravanti-bomber; dall’altro la convinzione di Ancelotti di avere a disposizione una batteria di esterni o seconde punte di qualità che giochino a sostegno dell’ultimo riferimento offensivo. Sono dunque due i tavoli su cui si muove il Napoli, la pista Icardi (pure perseguita in questi giorni) resta comunque condizionata dalla presenza di Milik. Se per il polacco arrivasse l’offerta giusta, ecco che acquisterebbe molta più concretezza l’ipotesi di un sacrificio economico per il centravanti argentino. La coabitazione non gioverebbe soprattutto al polacco, una dualismo che soprattutto Ancelotti vorrebbe evitare. E allora, gli esterni. Giocatori come James (che può agire tra le linee) o Lozano, esterno duttile e Pepè, quest’ultimo parte da destra e svaria su tutto il fronte. Un sistema corale, alla ricerca della profondità e dello scambio con il centravanti che viene incontro per rendere la manovra più veloce e dunque più fluida. Pepè e Lozano sono alternativi, James invece è il jolly che renderebbe (per dirla come Ancelotti) «il Napoli perfetto». Sia Pepè che Lozano sarebbero investimenti onerosi, il giocatore del Lille soprattutto. E arriverebbero in una zona del campo dove c’è già folla. Callejon e Mertens, per esempio, giocherebbero meno partite? L’idea dell’allenatore è di utilizzare giocatori per più ruoli. Mercoledì lo spagnolo ha fatto il mediano e per lunghi tratti il belga la prima punta. Pepè ha 24 anni e in ogni caso rappresenterebbe il futuro. Sia Callejon che Mertens sono giocatori in scadenza di contratto. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.