CdM - Il Celta Vigo alla caccia del sostituto di Lobotka per sbloccare la cessione al Napoli: piace l'ex Roma Nzonzi

Lobotka spinge per vestire la maglia azzurra della SSC Napoli. Durante la gara tra i partenopei e l'Inter è giunto l'ennesimo indizio social. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il suo entourage spinge per chiudere quanto prima ma le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo. Il Celta chiede 25 milioni, deve concedere il 25% della vendita al Nordsjaelland, il club da cui ha acquistato Lobotka nell’estate del 2017 a 5 milioni di euro. Il Napoli ha offerto 16 milioni più 2 di bonus, si fa forte della volontà espressa dal calciatore, il Celta prende tempo anche perché sta cercando un sostituto. Il direttore sportivo Minambres ha sondato il terreno per Camarasa, in prestito dal Betis Siviglia al Crystal Palace che, però, sembra destinato altrove. L’obiettivo principale è l’ex Roma Nzonzi, in forza al Galatasaray, che può sbloccare la trattativa per Lobotka ma ha anche altre proposte dalla Premier League e non ha ancora accettato quella del Celta Vigo. Lobotka non è un organizzatore di gioco, è un metodista che può pulire il palleggio, l’uscita dal basso, è anche ben strutturato fisicamente e, come dimostra la sua esperienza al Celta, può giocare anche da interno, fungere da alternativa ad Allan".