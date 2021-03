CdM - Hysaj e Maksimovic lasceranno Napoli, ma stanno dando prova di attaccamento alla maglia!

Ultime notizie Napoli - La rivincita dei parametri zero. Hysaj e Maksimovic a fine anno lasceranno sicuramente Napoli perché non hanno trovato l’accordo per il prolungamento di contratto. Eppure stanno dando prova di attaccamento alla maglia e stanno offrendo segnali importanti alla società e ai compagni di squadra, secondo il Corriere del Mezzogiorno.

Hysaj e Maksimovic mantengono alta la concentrazione

