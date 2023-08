CdM - Giallo Dia: lascia il ritiro della Salernitana e scompare

Serie A - Giallo Dia, lascia il ritiro e scompare titola questa mattina il Corriere del Mezzogiorno. L'attaccante della Salernitana, il quale è stato accostato anche al Napoli, sembra non aver dato più notizie al club di Iervolino. La sua fuga è a tuttti gli effetti un mistero:

"Dov’è finito Boulaye Dia? Il centravanti senegalese, il pezzo pregiato della Salernitana, ha lasciato il ritiro di Fiuggi nelle ultime ore piuttosto arrabbiato. C’è mistero sulle ragioni della sua fuga. La riabilitazione, dopo l’intervento al ginocchio, procedeva con una preparazione mirata in vista dell’esordio in campionato del 20 agosto all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Nessuno però parla e anche il club non segnala nulla sul suo allontanamento.

C’è un’ipotesi che il ragazzo si sia diretto verso Monaco per un consulto medico dopo più di qualche fastidio avvertito però alla caviglia. Non ci sono conferme però sulla vicenda".