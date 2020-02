CdM - Ghoulam può tornare in campo contro il Brescia: la situazione

Ultimissime calcio Napoli - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione sulle vicende in casa Napoli:

"Il Brescia è penultimo, in casa ha conquistato solo 6 dei 16 punti complessivi, ma il Napoli, che ha vinto cinque delle ultime sei gare, dovrà avere l’atteggiamento umile e determinato delle sfide contro Inter e Cagliari per portare a casa i tre punti. Koulibaly non ci sarà, ieri ha svolto solo terapie e lavoro blando in palestra a causa anche dell’influenza, è molto complicato il suo recupero per la gara contro il Barcellona. Si va verso la conferma della coppia Manolas-Maksimovic per entrambe le partite. Hysaj ieri ha svolto gran parte della seduta in gruppo eccetto la partitella finale, non dovrebbe essere convocato per la trasferta di Brescia, procede verso il rientro in campo ma è difficile che sarà rischiato anche in vista del Barcellona. Ghoulam, che non è in lista Champions, potrebbe strappare uno spezzone a Brescia ritrovando così il campo dopo più di quattro mesi di stop. Allan e Lobotka scalpitano a centrocampo, Milik si candida per le rotazioni in attacco, difficile però escludere Mertens. Politano insidia Callejon per la gara di Brescia, toccherà a Gattuso decidere".