CdM - Gattuso-De Laurentiis, nessun confronto in occasione del match. Il mister sta tentando di non alimentare la negatività che la squadra ha assorbito

Ultime notizie Napoli - Il Napoli incassa la decima sconfitta stagionale, una batosta che fa male come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"A Bergamo c’è anche il presidente De Laurentiis che ha seguito al Gewiss Stadium la sconfitta del Napoli. Non c’è stato alcun confronto con Gattuso, l’ha spiegato proprio l’allenatore nel post-partita: «Non ho parlato con il presidente». Il Napoli ha subito due sconfitte consecutive, cinque gol in 180 minuti Gattuso ha messo nel mirino la fase difensiva, ma sa che è sempre lui ad essere in discussione. A differenza di altri periodi, Gattuso stavolta sta tentando di non alimentare la negatività che la squadra ha assorbito sia per i risultati che per le tensioni interne"