CdM - Garcia semplifica il Napoli: passaggio al 4-5-1 in questa fase, ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno torna sulla gara di Braga e ne analizza la prestazione dal punto di vista tattico:

"Garcia a Braga ha tentato la strada della semplificazione, è passato dal 4-4-1-1 in fase di non possesso al 4-5-1, per ridurre gli spazi lasciati all’avversario ed evitare le imbucate, ha scelto un pressing posizionale, più conservativo sporcando le linee di passaggio degli avversari. Nel primo tempo, finché il Napoli è riuscito ad esprimersi ad alta intensità, ha creato tanto, concesso anche qualcosa ma meritava un vantaggio più ampio all’intervallo rispetto all’1-0 maturato con il gol di Di Lorenzo. Nella ripresa l’intensità è calata, il Napoli si è abbassato, snaturato, ha fatto ciò a cui non è abituato: difesa col blocco basso davanti alla propria area di rigore in certe situazioni.

Ha creato meno, sofferto, subito il pareggio, trovato la vittoria con un’autorete e rischiato anche di subire il 2-2 con il palo colpito da Pizzi al 95’. Il Napoli non riesce ad avere continuità durante le partite, nelle analisi delle ultime tre gare s’individuano dei lunghi black-out: il secondo tempo contro la Lazio, la prima ora di Genova, la ripresa a Braga. Garcia ne riflette con il suo staff, ne parla anche con la squadra, cerca l’approccio più efficace soprattutto in fase di non possesso".