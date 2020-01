CdM elogia Insigne: il riscatto riesce in parte, prova a impensierire l'Inter. Colpisce anche una traversa

Tre errori condannano il Napoli di Gattuso, l'Inter passa al San Paolo e raggiunge la Juventus. Lukaku (doppietta) e Lautaro son sembrati inarrestabili al cospetto della retroguardia azzurra. In fase offensiva, invece, il Napoli spreca troppo. Ecco il migliore secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Insigne 6.5 - Il capitano prova il riscatto e ci riesce in parte. Si inserisce tra le linee e prova a far male all'Inter ma non riesce a fare gol. Coglie la traversa con un calcio di punizione dal limite dell'area nerazzurra.