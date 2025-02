Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Billing:

"Ecco perché Gilmour, che Conte stima, potrebbe trovare più spazio, cosi come Billing che però non è ancora pronto evidentemente per il calcio italiano e non può essere rischiato in questo rush finale. Perché ogni cambio deve essere studiato e essere funzionale alla partita".