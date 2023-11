CdM - Cosa ha detto Mazzarri a De Laurentiis e squadra su principi di gioco che intende adottare

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, Walter Mazzarri ha seguito in televisione la gara tra Italia e Macedonia di venerdì scorso ammirando il 4-3-3 ed il gioco di Luciano Spalletti. Il tecnico livornese ha fin dal primo momenti detto sia al presidente Aurelio De Laurentiis che alla squadra di voler riprodurre l'idea di gioco lasciata proprio dall'attuale CT della Nazionale.

"È un weekend di riposo per il Napoli ma non per Mazzarri, immerso nello studio. Ha visto l’Italia di Spalletti, ammirato il 4-3-3 con il possesso palla, l’attacco sulle catene laterali, il pressing alto e la riaggressione. È il calcio che vuole portare nel suo Napoli, l’ha spiegato in ogni occasione sia a De Laurentiis che alla squadra".