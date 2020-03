CdM - Contatti tra il Napoli e i legali di Icardi: tutte le mosse del prossimo mercato estivo degli azzurri

Ultimissime calcio Napoli-Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la serie A oggi riparte ma ai tempi del coronavirus sul calcio aleggia l’incertezza. «In caso di giocatore positivo non possiamo escludere la sospensione del campionato né azzardare ipotesi che ad oggi non riusciamo a prevedere. Adotteremo tutti i provvedimenti necessari» ha detto il presidente della Figc Gravina a Dribbling. E la proposta del ministro Spadafora di trasmettere le partite a porte chiuse in chiaro, rifiutata dalla Lega Calcio, fa discutere. A Kiss Kiss Napoli ne ha parlato il vicepresidente della Figc, Sibilia: «Sarebbe la decisione più idonea in un momento d’emergenza ma può arrivare solo tramite un decreto governativo».

Il Napoli sta godendo di un weekend di riposo, gli allenamenti a Castel Volturno riprenderanno domani pomeriggio. De Laurentiis e Chiavelli venerdì hanno incontrato Gattuso a Castel Volturno per progettare il Napoli del futuro partendo da un nuovo biennale per l’allenatore calabrese. La prospettiva di non poter godere degli introiti della Champions League impone il taglio al monte ingaggi, lo dimostrano anche le cifre degli stipendi di Rrahmani, Demme, Lobotka, Politano e Petagna, gli acquisti di gennaio. De Laurentiis, però, potrebbe coniugare il sacrificio di qualche cessione (Allan, Lozano e Koulibaly i principali indiziati) con investimenti ambiziosi per rendere il Napoli competitivo. In questo senso il presidente non ha mai perso di vista Icardi e sono frequenti i contatti con i legali dell’argentino oggi al Psg.

Il percorso per costruire una squadra d’alta classifica passa per i rinnovi di contratto. Per Mertens, che ha costruito un ottimo rapporto con Gattuso, la strada è stata tracciata per arrivare all’obiettivo ma i legali di entrambe le parti devono definire nei dettagli l’intesa di massima raggiunta. Maksimovic è diventato un punto fermo della difesa al rientro dall’infortunio, il suo rinnovo di contratto fino al 2024 dev’essere solo formalizzato. Gattuso spinge per Zielinski e Fabian Ruiz, seguito da Real Madrid e Barcellona. Il Napoli vorrebbe blindare il centrocampista spagnolo, non c’è accordo sul valore della clausola rescissoria. L’Osservatorio del Cies l’ha definito il miglior giocatore per rendimento nel mese di febbraio nei cinque principali campionati europei, Fabian Ruiz ieri ha anche condiviso in una Instagram story la sua scheda che gli attribuisce un valore di 91 milioni circa.