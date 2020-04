CdM - Contatti tra Giuntoli e l'intermediario di Koch: il tedesco è il primo candidato a sostituire il probabile partente Koulibaly

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli si confronta con l’area scouting guidata da Maurizio Micheli. L’eventuale partenza di Koulibaly cambierebbe le strategie sul mercato dei difensori.

Nell’agenda di Giuntoli, Koch del Friburgo è uno dei profili più interessanti, ci sono stati contatti con l’intermediario che lo rappresenta per l’Italia.

Sulle corsie laterali le valutazioni sono legate alle situazioni di Malcuit e Hysaj, che ha il contratto in scadenza nel 2021, e Ghoulam. Emerson Palmieri è un pallino di Giuntoli, a gennaio era pronta l’intesa per Tsimikas dell’Olympiakos, solo la mancata partenza di Ghoulam ha frenato l’affare che potrebbe riproporsi in futuro. Sulla fascia destra piace Faraoni del Verona.