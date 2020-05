CdM - Come sta lavorando Gattuso a Castel Volturno? Lavoro atletico sui singoli, poi gli allenamenti di gruppo: possesso dalle retrovie e non solo, i dettagli

Ultimissime calcio Napoli - Domani c'è il vertice decisivo col ministro Spadafora, ma la direzione del Consiglio di Lega è chiara: il 13 giugno i recuperi, il 20 la 27° giornata che si doveva giocare l’8 marzo scorso. Il Napoli ieri ha svolto il suo quindicesimo allenamento dopo il lockdown, la ripartenza coinciderebbe con la sfida in casa del Verona, un avversario che fa dell’intensità e dei ritmi alti i suoi punti di forza.

Ma come sta lavorando a Castel Volturno, Gennaro Gattuso? L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno focalizza l'attenzione sugli allenamenti al centro tecnico del Napoli:

"Gattuso si è concentrato tanto sull’aspetto atletico, con un ampio focus sul lavoro da circuito, le stazioni poste sul terreno di gioco per gli allunghi e la preparazione atletica fondamentale per mettere benzina nelle gambe. Il circuit training è servito a concentrare lo sforzo nell’obiettivo d’aumentare il livello di resistenza, monitorare la rapidità e allo stesso tempo insistere sulla forza specifica e i cambi di direzione. Un programma intenso con la consapevolezza di generare qualche problema muscolare. Manolas ha rimediato un infortunio mentre si cimentava nelle rovesciate durante gli esercizi di calcio-tennis, Fabian Ruiz, Allan e Llorente sono rientrati in gruppo dopo aver patito affaticamenti muscolari. Nella progressione degli allenamenti svolti, nella prima parte l’aspetto atletico è stato dominante ma una porzione di tempo è stata dedicata alla tecnica individuale per abituarsi nuovamente al gesto tecnico, ai movimenti.

Giovedì scorso, la svolta: la divisione in più turni degli allenamenti individuali è stata abbandonata, Gattuso con il suo staff ha potuto impostare le sessioni collettive. Bisognava allineare le energie profuse, perciò è stato programmato il lavoro di scarico prima d’avviare una fase più intensa intervallata dalla domenica di riposo. Negli ultimi giorni la parte tattica si è intensificata, con un lavoro specifico dei reparti mettendo nel mirino le priorità: l’educazione al palleggio, al possesso palla sin dalle retrovie e l’applicazione nella tenuta della linea difensiva".