CdM - Colloquio Spalletti-De Luarentiis: confronto tra presente e futuro

Napoli - Ultime sul Napoli con un confronto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno riguardo De Laurentiis e Spalletti. Colloquio tra i due per parlare tra presente e futuro.

Ieri mattina De Laurentiis ha tenuto un colloquio con Spalletti, probabilmente un breve confronto tra presente e futuro prima d’andare sul campo e seguire l’allenamento del Napoli che non ci sta a mollare, nonostante ormai il campionato offra poco da chiedere. Di Lorenzo e Anguissa hanno svolto lavoro di prevenzione rispettivamente in campo e palestra ma dovrebbero essere disponibili e pronti per la trasferta di Torino.