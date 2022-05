Cdm - Ci sarà Fabian il prossimo anno? Napoli pronto a venderlo, stabilita la cifra

Futuro incerto per Fabian Ruiz che ieri ha risolto il match col Torino e regalato i tre punti al Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno si pone la domanda sulla difficile permanenza del centrocampista

Ed è tornato Fabian Ruiz, dopo un periodo piuttosto lungo di appannamento. Lo spagnolo non ha mai giocato in condizioni fisiche eccellenti (sconta i postumi di una pubalgia) ed è finito nel mirino delle critiche più accese.

Non se ne è curato più di tanto, ha la fiducia dell’allenatore e ha continuato a lavorare. Il suo gol, il settimo in stagione, stavolta non è un tiro da fuori. È gol voluto, cercato con una serie di dribbling. Si è infilato nello spazio, Fabian: la palla è finita tra le gambe del portiere avversario Berisha.

Ci sarà Fabian Ruiz il prossimo anno? Lui è un gioiellino della cassaforte Napoli, di quelli che il club potrebbe sacrificare se arrivasse l’offerta giusta. Che non dovrebbe essere inferiore ai 50 milioni. Fabian Ruiz non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Spagna, e sia Barcellona che Real Madrid lo monitorano da lontano.