Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Callejon: "Ieri in Assemblea di Lega si è discusso anche del protocollo per l’estensione fino a fine agosto dei contratti dei calciatori, la settimana prossima sono previsti i contatti decisivi tra De Laurentiis e Quilon per discutere del futuro di Callejon che a poco più di dieci giorni dal 30 giugno non è stato ancora definito".