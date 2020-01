CdM - Callejon, l'agente sonda il mercato spagnolo: c'è l'Espanyol! Politano sarà il nuovo Suso per Gattuso

Calcio mercato Napoli le ultimissime. Secondo l'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno, non c’è ancora alcun accordo riguardo al rinnovo di Callejon

Il suo agente Quilon sta sondando il mercato spagnolo, c’è l’interesse dell’Espanyol, il Napoli con Politano si assicura un’ottima soluzione sulla zona destra dell’attacco. L’esterno offensivo in arrivo dall’Inter corrisponde alle idee tattiche di Gattuso, è un mancino che ama venire dentro al campo, riempire l’area di rigore, con la sensibilità sia per il passaggio-chiave che per la conclusione, può realizzare il lavoro che svolgeva Suso al Milan.