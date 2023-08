Calcio Napoli - Cajuste potrebbe esordire nella gara amichevole di questo pomeriggio contro l'Apollon Limassol scrive questa mattina il Corriere del Mezzogiorno:

"Indosserà la maglia numero 24, quella che storicamente ha indossato Lorenzo Insigne. Cajuste ha subito lavorato in gruppo, oggi potrebbe anche esordire contro l’Apollon Limassol, è in buona forma, ha svolto tutta la preparazione con lo Stade de Reims che nel corso di questo weekend inizia il suo percorso in Ligue 1".