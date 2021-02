CdM attacca il Napoli: squadra molle, uno-due terrificante! La squadra di Gattuso è impalpabile, sembrano quasi terrorizzati

Ultime notizie Napoli - Il Napoli lascia la finale di Coppa Italia all’Atalanta e torna a casa con tante colpe e qualche rammarico. Ne parla ampiamente il Corriere del Mezzogiorno, della cui analisi vi proponiamo uno stralcio.

"Il demerito è di una squadra partita molle, senza mordente e con un atteggiamento troppo passivo. L’uno-due dell’Atalanta è terrificante, ancora una volta due imperdonabili errori in fase difensiva. La squadra di Gattuso è impalpabile, sembra in balìa delle onde. La squadra per tutto il primo tempo non accenna a una reazione che abbia un senso. Fermi, impauriti. Quasi terrorizzati da una palla che evidentemente scotta"