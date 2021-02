Cdm - Assalto Juve, Gattuso fa 'all in' e punta su tutti i calciatori che ha: le probabili scelte

Napoli Calcio - Il Napoli affronta, questa sera, allo stadio Diego Armando Maradona, la Juventus di Andrea Pirlo. Gattuso fa 'all in', come riporta il Corriere del Mezzogiorno e punta su tutti i calciatori che ha a disposizione. Queste le probabili formazioni:

Gattuso

NAPOLI - Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Zielinski, Politano, Insigne, Lozano, Osimhen. All. Gattuso

JUVENTUS - Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo, Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Morata, Ronaldo. All. Pirlo