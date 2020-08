Cdm - Arrivati già tre volti nuovi, ora serve sfoltire la rosa: Ghoulam piace al Wolverhampton. Su Milik e Koulibaly...

Ultime calcio Napoli - Il Napoli sul mercato ha già preso Rrahmani, Petagna e soprattutto Osimhen, un investimento superiore ai 50 milioni invocato anche da Gattuso per l’attacco.

Ghoulam

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"La campagna trasferimenti è lunga, terminerà il 5 ottobre e la priorità del Napoli al momento è vendere, sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi rilanciando il proprio progetto con giocatori giovani e forti come dimostra proprio l’esempio Osimhen. Ghoulam è nel mirino del Wolverhampton, per la fascia sinistra Reguilón, in prestito dal Real Madrid al Siviglia, è un’ipotesi che stuzzica la fantasia, ci sono stati dei contatti con il suo entourage, Karbownik del Legia Varsavia è una strada più semplice. Koulibaly può spostare gli equilibri del mercato se dovesse arrivare probabilmente dal Manchester City l’offerta che convince De Laurentiis. Allan è in uscita, l’Everton di Ancelotti è la pretendente più agguerrita, poi c’è Milik che ha l’accordo con la Juventus ma a Torino è in corso una rivoluzione, la Roma con il cambio di proprietà e l’Atletico Madrid sono ipotesi valide, da prendere in considerazione. L’elenco dei partenti è lungo: al posto di Karnezis dovrebbe rientrare Contini, da sistemare ci sono anche Malcuit, Ounas, Younes e Llorente".