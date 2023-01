CdM - Arbitraggio unidirezionale e non europeo, ci aspettano partite ostiche e trappole

Inter-Napoli si conclude con il risultato di 1-0 per i nerazzurri che sono stati spesso 'favoriti' durante la partita dall'arbitraggio di Sozza che ha fatto tanta polemica al momento della designazione.

Arriva ora il commento del Corriere del Mezzogiorno riguardo la partita persa dal Napoli con l'Inter anche in vista dei prossimi impegni:

Per la prima volta il Napoli, pur nella (prima) sconfitta di campionato – va detto, fermentata anche da un arbitraggio unidirezionale e non «europeo», come lo si vorrebbe far passare – sa che se vuole, può. C’è ancora tanta strada da fare, ci sono partite ostiche e trappole che ci attendono. Ma il Napoli è là. È forte, anzi fortissimo.