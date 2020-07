CdM annuncia - Emergenza Coronavirus a Barcellona, si valuta di spostare la partita a Lisbona! Ma i blaugrana fanno muro: la situazione

Ultimissime calcio Napoli - Domenica 8 agosto è in programma la sfida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League col Barcellona. «All’andata abbiamo fatto una grande partita, è stato fantastico segnare al Barcellona. Al ritorno sarà tutto più complicato. L’1-1 del San Paolo ci obbliga a far gol al Camp Nou. Senza gol, verremo eliminati. Ci stiamo preparando all’impresa», ha detto Dries Mertens in un'intervista di ieri all'UEFA.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive:

In Catalogna, però, ci sono nuove misure restrittive che sono state adottate dalle autorità riguardo l’emergenza Coronavirus. Si è chiesto ai residenti di restare in casa dopo l’aumento dei casi di questi ultimi giorni (ieri 1300 nuovi contagi). L’indicazione è di «evitare le riunioni sociali, le uscite notturne e le attività culturali». In questo nuovo lockdown si proibiscono, tra l’altro, gli assembramenti di più di 10 persone sia in pubblico che in privato. Le misure che sono raccomandazioni e non divieti, dovrebbero durare due settimane e interesseranno circa quattro milioni di abitanti dell’area. Se le cose non dovessero migliorare si è pensato anche di spostare la partita a Lisbona (con le enormi resistenze dei blaugrana) dove sarà in programma la Final Eight di Champions.