CdM - Ancelotti resta a Napoli fino a Natale, è in attesa della Premier: accordo di massima con De Laurentiis, lo libererà

Notizie Calcio Napoli - L'ormai ex tecnico della SSC Napoli, il Re di Coppe di Reggiolo resterà a Napoli. Carlo Ancelotti, dopo la delusione e il saluto alla squadra, ha scelto di restare in città, almeno fino a Natale, in attesa poi della chiamata dalla Premier League. Sì, perchè sull'allenatore c'è il forte interesse dell'Arsenal.

A rivelare il retroscena è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: