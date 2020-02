CdM - Allan prova a riacquistare la fiducia di Gattuso. Intanto Lozano si allena a parte

Ultimissime calcio Napoli - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione in merito alla trasferta di Brescia che il Napoli si appresta ad affrontare:

"«Nello spogliatoio mi hanno chiesto il giorno di riposo ma ho detto loro di no, bisogna pedalare forte». Gattuso non si fida ancora della squadra, non si fa trascinare dal successo di Cagliari e insiste sulla cultura del lavoro per inseguire la missione continuità.

Così ieri mattina tutti si sono ritrovati a Castel Volturno. Gattuso ha avuto il primo contatto con Allan, che ha lavorato anche domenica mattina con gli altri giocatori non convocati dopo l’attrito di sabato scorso. C’è stato un nuovo confronto con il centrocampista brasiliano, uno scambio d’opinioni potenzialmente produttivo per superare le tensioni: Allan proverà a riconquistare la fiducia dell’allenatore in vista della trasferta di venerdì sera a Brescia. Hysaj si è sottoposto agli esami che hanno escluso l’interessamento dei legamenti, ha rimediato una lieve distrazione al collaterale del ginocchio destro e rientrerà nell’arco di una decina di giorni. Per il recupero di Koulibaly si procede ancora con prudenza, ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Anche Lozano si è allenato a parte mentre Milik è rientrato parzialmente in gruppo. Malcuit continua nel suo percorso verso il recupero, sta mettendo in mostra altri progressi nel lavoro di campo. Ieri sera, poi, la squadra è stata al cinema per l’anteprima del film «Si vive una volta sola» prodotto dal presidente Aurelio De Laurentiis in collaborazione con suo figlio Luigi. Una serata di svago prima di tornare a lavorare in vista della trasferta di venerdì sul campo del Brescia".