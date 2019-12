Cavani-Napoli, Il Mattino: se dovesse arrivare un segnale il club ascolterebbe, ma resta un sogno e niente di più

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino scrive sulla suggestione Cavani-Napoli

Cavani-Napoli, suggestione mercato Il Mattino

"Certo, lì a Parigi c’è Cavani e si sa che il feeling tra la città e il Matador è rimasto unico. Ma Edi va in scadenza a giugno e si muoverà in estate a parametro zero, strappando bonus e ingaggi superiori agli attuali 13 milioni. Tuttavia De Laurentiis sa che Cavani è l’uomo che potrebbe infiammare il San Paolo: dovesse arrivare un segnale dalla Francia, cosa mai successa in passato, nonostante il sogno dei tifosi, ecco che il Napoli ascolterebbe la proposta. Un sogno, nulla di più"