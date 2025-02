Causio: "Il Napoli resta una candidata per lo scudetto per tre motivi"

Franco Causio ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

A proposito, Oriali lo può vincere il campionato?

«Assolutamente, il Napoli è una delle candidate: Conte è un martello, potrebbe ripetere quanto fatto con la Juve al primo anno. E il vantaggio di non avere le coppe è importante».



Come vede la partita di stasera tra Juventus e Inter?

«Spero sia bianconera, ma è difficile fare un pronostico. Sulla carta è favorita l’Inter, anche per l’andamento in campionato. Vorrei però che la Juventus mi facesse emozionare, sinora la squadra mi ha emozionato poco».