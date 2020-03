Castrovilli-Napoli, Gazzetta: la contromossa di Commisso, nuovo contratto e più soldi per convincerlo a restare

Ultimissime Napoli - In questi mesi si è parlato molto di un interesse del Napoli per Gaetano Castrovilli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul centrocampista della Fiorentina: "E' il giocatore simbolo della Fiorentina di Commisso perché è giovane, perché è italiano, perché ha talento in dosi industriali. E perché crede nel progetto di patron Rocco. Non a caso, ha da poco rinnovato il contratto portandolo fino a giugno 2024, con uno stipendio di partenza che si aggira intorno al milione e mezzo più una valanga di bonus. Castrovilli è blindato, persino più di Chiesa. Gaetano in autunno quasi certamente allungherà il suo attuale accordo con il club viola di altri dodici mesi. Il suo procuratore Minieri sta già lavorando in questa direzione con il diesse Pradè. E le premesse sono più che positive".