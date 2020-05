Castel Volturno, il Napoli conta di tornare tra venerdì e lunedì prossimo! Circa 40 tesserati coinvolti

Il governatore della Regione Campania De Luca accoglie la richiesta del presidente del Napoli De Laurentiis e apre le porte di Castel Volturno, ma prima servono due tamponi come racconta il Corriere dello Sport.

“Al campo potrà accedere soltanto un gruppo ristrettissimo di persone autorizzate e già sottoposte a due tamponi Covid-19 e agli esami sierologici. Quando? Tutto dipende dal Governo e dall’effettuazione dei tamponi, appunto: il club sta lavorando per cominciare i test già domani - accordi permettendo - ma considerando il tempo necessario per i risultati e la ripetizione non è possibile individuare una data precisa. Ma un periodo, beh, quello sì: tra venerdì e lunedì 11 maggio. A conti fatti saranno una quarantina le persone coinvolte: i giocatori, Gattuso, i membri dello staff tecnico e medico”