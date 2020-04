Come racconta il Corriere dello Sport, il Napoli ha già pianificato il ritorno al centro sportivo di Castel Volturno agli inizi del prossimo mese:

“Inedite saranno le ore di lavoro sul campo, non ci si potrà allenare tutti insieme: la squadra verrà divisa in gruppi e le camere d’albergo potrebbero essere utilizzate come spogliatoi per mantenere una certa distanza tra gli stessi calciatori”