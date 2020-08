CdM - A Castel di Sangro non ci sarà Gaetano, resterà alla Cremonese! Tra i convocati Tutino, Machach, Ounas e Ciciretti

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, domani il Napoli tornerà al San Paolo sedici giorni dopo l’ultima rifinitura a Fuorigrotta in cui gli azzurri si prepararono alla trasferta di Barcellona. L’appuntamento è nel pomeriggio, il gruppo-squadra si sottoporrà ai test sierologici e tamponi con percorsi obbligatori in entrata e in uscita. È previsto un allenamento blando, poi il rientro a casa. Lunedì mattina, una volta ricevuti i risultati degli esami, si partirà per Castel di Sangro, l’arrivo è previsto intorno alle 12:30.

Gianluca Gaetano, calciatore del Napoli in prestito alla Cremonese.

De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli nell’ultimo pranzo di lavoro hanno discusso anche della macchina organizzativa tra i timori per l’emergenza Covid, che sta incombendo sul calcio italiano, e il mercato. I tifosi attendono la pubblicazione in giornata sul sito del Napoli della piattaforma on-line su cui registrarsi per far parte dei mille spettatori che riusciranno a seguire gli allenamenti in Abruzzo, ci sarà un’altra procedura, invece, per l’acquisto dei biglietti per le amichevoli. Il triangolare con il Castel di Sangro e L’Aquila di venerdì 28 agosto è stato ufficializzato, il presidente del Teramo ha annunciato anche l’amichevole del 4 settembre ma i dettagli in quel caso sono ancora da definire. Il programma inizia a prendere corpo: martedì la conferenza di presentazione con Gattuso e De Laurentiis, giovedì un convegno su sport e alimentazione in cui parlerà anche Manolas; in programmazione anche un dibattito sugli aspetti economici del calcio con la possibile presenza del presidente Gravina.

Gattuso convocherà per il ritiro tutti gli uomini a sua disposizione, sarà un’occasione anche per coloro i quali sono ai margini del progetto tecnico per mettersi in mostra in attesa di continuare altrove il proprio percorso. Ounas è una contropartita preziosa sul mercato, potrebbe essere inserita anche nell’affare Boga. Ieri sui social ha manifestato tutto il suo entusiasmo nel rientro a Napoli per aggregarsi al gruppo. Non dovrebbe esserci a Castel di Sangro Gianluca Gaetano, è quasi definito l’accordo per il rinnovo del prestito alla Cremonese, club con cui potrebbe iniziare già lunedì la preparazione. Ci saranno anche Tutino, Machach, Ciciretti, Bifulco e Senese mentre Palmiero e Labriola s’aggregheranno il 30 agosto quando molti Nazionali andranno via per le partite di Nations League.