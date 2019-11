Cassano: "Ma dove sono finiti i talenti come me? Lo scudetto lo vince l'Inter, meglio Allegri di Sarri"

Ultime Calcio Napoli - Lunga intervista di Antonio Cassano all'edizione odierna di Repubblica: "La qualità tecnica si è abbassata. Quando giocavo io come numeri dieci c’erano Cassano, Totti, Zola, Del Piero e Pirlo. Adesso trovatemene uno su quel livello, fatemi un nome".

Chi vince lo scudetto?

"L’Inter".

Perché non la Juve?

"L’Inter mi ricorda la Juve del primo anno di Conte. Io ero al Milan e noi perdemmo lo scudetto. Certo, la Juve attuale ha due squadre e resta la più forte e completa, ma si vede lontano un miglio che è programmata per puntare a vincere la Champions. Se perde qualche punto per strada e l’Inter resta attaccata, Conte fa il colpo".

Meglio Allegri o Sarri?

"Allegri. Un allenatore che ti dà due o tre linee di gioco, ma poi dalla trequarti in avanti ti lascia libero e non ti ingabbia. Però, Sarri ha guadagnato mille punti con la storia di Ronaldo. Ha avuto il coraggio e la personalità di toglierlo e ha avuto ragione lui perché ha vinto. Ma ora niente punizioni per Ronaldo perché continuerà a essere la stella".