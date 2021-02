Cassano a ruota libera: "Ronaldo? Ha fatto malissimo alla Juventus! Gli altri schierano i giovani, noi pensiamo alla costruzione dal basso: tutti a fare i Guardiola"

Ultime Serie A - Antonio Cassano, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Parliamo di calcio, va’. Antonio, dall’Europa stiamo uscendo di nuovo con le ossa rotte.

Eccone un altro.

«Tutti a fare i Guardiola, ma Pep nel frattempo si è evoluto. Cancelo parte esterno ma va a fare il mediano. E come lui Zinchenko. Guardiola costruiva dal basso perché poteva permetterselo: dietro aveva Piqué, che è un centrocampista aggiunto. Valdes non era un grande portiere ma sapeva giocare con i piedi. Palla a Xavi, Busquets e Iniesta e gliela portava via soltanto gesucristo. Al Milan se non la davano a Pirlo c’era Seedorf, due casseforti»

Si dice che questo sia l’ultimo anno di Ronaldo alla Juve.

«Ne ha un altro per contratto. Ronaldo è stato preso per vincere la Champions, ma con lui la Juve ha fatto peggio che in passato e allo scudetto sarebbe arrivata comunque. Un progetto sbagliato. Per 120 anni alla Juve contava solo vincere, vincere è ancora un obbligo, ma prima con Sarri e poi con Andrea la società ha tentato di cambiare pelle. Ronaldo risolve, ma partecipa poco. Per me in questi tre anni ha fatto malissimo»