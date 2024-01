Caso Zielinski, permanenza a rischio: vorrebbe andare all'Inter subito

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski è uno dei peggiori in campo del Napoli negli ultimi mesi e il motivo può essere il suo problema contrattuale con il rinnovo saltato con il Napoli. Ha già l'accordo con l'Inter per giugno ma vuole andarci subito a gennaio. L'analisi de Il Mattino:

Ma le prove degli ultimi tempi di Zielinski mettono a rischio la sua permanenza in azzurro: dopo il no al rinnovo e l'accordo che ha raggiunto con l'Inter, vorrebbe che il club nerazzurro - da tempo sempre tra i peggiori in campo - presentasse un'offerta già da adesso. A gennaio. La rivoluzione, adesso, è praticamente servita.