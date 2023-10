Caso scommesse, puntate clandestine e nickname: spunta una chat con nomi illustri, ecco come scommettevano i calciatori coinvolti

Notizie calcio. Il caso scommesse torna a far tremare il calcio italiano: dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo è toccato anche a Zalewski finire nel turbine delle notizie, ma i nomi coinvolti rischiano di essere molti di più tra giocatori, dirigenti e persino presidenti.

Caso scommesse, ecco come i calciatori "puntavano" online

Si è di fatto scoperchiato un vaso di Pandora che rischia di mettere nuovamente in ginocchio un movimento già di per sè claudicante. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione, svelando come i calciatori coinvolti effettuavano le scommesse:

Gli investigatori di Torino stanno ricostruendo il sistema che ha coinvolto alcuni (molti) calciatori professionisti, che ritenevano probabilmente di essere al sicuro puntando sulle partite dietro a un nome falso. Il problema è che i calciatori indagati, secondo le ipotesi di reato formulate dalla procura di Torino, si sarebbero appoggiati a un giro di scommesse clandestine, guidati da personaggi di cui ritenevano di potersi fidare perché conosciuti attraverso uno di loro. Una delle chiavi dell’inchiesta, a quanto pare, è una chat di whatsapp che conteneva diversi nomi illustri: era quello il centro di confronto sulle giocate, che poi ciascun partecipante piazzava su un’applicazione prestabilita. Non è chiaro ancora come avvenisse il passaggio di denaro. Sarebbero diversi, anzi, i casi di scommessa “sulla fiducia” che veniva contabilizzata dall’app e poi saldata, da una parte e dall’altra, in denaro contante e non solo.