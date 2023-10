Caso scommesse, lo zio di Esposito fa dietrofront su Barella e annuncia: "L'audio dei file lunedì in Procura"

Notizie calcio. Si infittisce il caso scommesse che sta facendo tremare tutto il calcio italiano. Maurizio Petra (zio di Antonio Esposito) fa marcia indietro su Barella ma annuncia a La Verità che il file audio con le registrazioni del nipote (che faceva il factotum di Zaniolo a Roma) lunedì sarà consegnato alla Procura della Repubblica di Torino.

Lo stesso Petra, come riportato da La Verità, ha però voluto fare marcia indietro rispetto a quanto detto ieri:

«Sul nome di Barella mi sono sbagliato, Antonio e Zaniolo parlano di altri giocatori. Voi non c’entrate nulla. Avete riportato quello che ho detto e scritto. Per questo errore mi voglio scusare con Barella. Ho sbagliato a nominarlo ma mi sono confuso perché in questi giorni è stato molto citato».