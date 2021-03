Caso Roma-Napoli, CorSera: nessuno spazio per il rinvio a lunedì, da escludere gesti estremi tipo schierare la Primavera

Ultime Serie A - Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso della Roma contro la sconfitta a tavolino della prima giornata, Verona-Roma. Come racconta il Corriere della Sera, il club non aveva molte speranze di riavere il punto, ma si sente comunque nel mirino.

"Ieri il ceo Guido Fienga è ritornato su quella che per il club è la vera ingiustizia, cioè lo spostamento di Juve-Napoli. I giallorossi saranno impegnati giovedì in Ucraina e domenica incontreranno il Napoli, fresco per il rinvio della gara contro la Juve, in uno scontro diretto per la zona Champions. La Roma aveva ipotizzato uno slittamento della gara a lunedì sera ma ha trovato tutte le porte chiuse. L’attacco di Fienga è stato diretto, anche se sono esclusi gesti estremi tipo schierare la Primavera contro il Napoli. Il bersaglio non è il presidente Dal Pino ma altri. È una battaglia a 360 gradi perché, oltre agli arbitraggi, ci sono in ballo diritti tv da assegnare, fondi di investimento e ipotesi di Superlega"