Caso plusvalenze, il Napoli per ora non rischia nulla! La Procura Federale può intervenire solo in un caso

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis, nel ruolo di presidente del Napoli, e Andrea Chiavelli, in quello di ad, hanno ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio, formulata dai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano della Procura di Roma, per i reati di falso in bilancio negli esercizi 2019, 2020 e 2021. Ne parla Tuttosport.

Focus dell'inchiesta sono le iscrizioni a bilancio per la compravendita di Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto di Osimhen nel 2020 dal Lille.

"Allo stato dei fatti il Napoli non rischia nulla sul fronte della giustizia sportiva. E non lo rischia legittimamente perché è già stato giudicato e assolto nell'aprile del 2022. La richiesta di rinvio a giudizio del Napoli non permetterebbe alla Procura federale Figc di riaprire il procedimento ricorrendo alla "revocazione", ma solo nel caso emergessero fatti nuovi perché in assenza di questo non si può, per la norma giuridica del “ne bis in idem”, procedere una seconda volta per lo stesso reato"