Caso Osimhen: la mossa dei legali contro il Napoli, idea esposto alla Fifa per razzismo

Il caso tra Victor Osimhen e il Napoli va avanti e continua a far discutere tantissimo. Spuntano fuori delle novità veramente importanti riguardo la vicenda degli ultimi giorni per il caso dei video di TikTok.

Osimhen

Napoli: caso Osimhen, la mossa dei legali

Napoli - E' una situazione non facile quella che vive a Napoli Osimhen, con il caso del video di TikTok venuto fuori in queste ore e che ha scatenato un putiferio. I legali di Osimhen hanno ben pensato a un esposto alla Fifa sulla questione razzismo come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Ma qual è la ricostruzione? Il nigeriano chiede subito che vengano rimossi i due video da TikTok, ma dal Napoli sono convinti si tratti solo di ironia e passa qualche ora di troppo prima del blocco. E' stato poi quindi Osimhen a chiedere al suo agente di intervenire ufficialmente e Roberto Calenda lo fa con un duro comunicato. Ora i suoi legali pensano anche a un esposto alla Fifa sulla questione razzismo.