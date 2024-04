Caso Osimhen, De Laurentiis scarica tutto su Giuntoli: fatta una rivelazione ai pm sull'affare con il Lille

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dal pm di Roma, Cascini, un incontro durato quasi due ore e nel quale ha voluto chiarire gli addebiti. Ne parla Tuttosport.

De Laurentiis si sarebbe difeso affermando che il Napoli, alla luce della solidità economica dei suoi conti, non aveva interesse a creare plusvalenze fittizie:

“Quell’estate il Napoli aveva chiuso il bilancio con un passivo di 19 milioni, che diventerà di 58 milioni l’anno successivo. De Laurentiis avrebbe tirato in ballo l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ora direttore tecnico della Juventus scaricando su di lui la responsabilità della trattativa.

De Laurentiis avrebbe anche detto di non essere certo di aver mai incontrato il presidente del Lille, né mai sarebbe stato nella città francese. Sta di fatto, però, che Giuntoli non compare nell’elenco degli indagati perché non aveva potere di firma, in capo proprio a De Laurentiis”