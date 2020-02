Caso multe, primo round a De Laurentiis! Gazzetta: incubo causa civile per danni d'immagine, la questione non fa dormire Gattuso

Notizie calcio Napoli - Napoli-calciatori 1-0. Il primo round di un combattimento lungo e senza esclusione di colpi va al club di Aurelio De Laurentiis, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Il giudice ha respinto l’istanza presentata da sei calciatori (Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski) attraverso i legali, che intendevano ricusare Bruno Piacci, l’arbitro nominato dal Napoli per i collegi che dovranno formarsi, per decidere sulla richiesta di multe ad altrettanti calciatori, volute dal Napoli dopo l’ammutinamento del 5 novembre.

Ci saranno altri round e sullo sfondo rimane l’incubo dei giocatori: la causa civile che De Laurentiis intende far partire dopo la definizione delle multe «per danni di immagine». Questioni che sembrano lontane dal campo, ma non è così. Anzi sono proprio quelle che non fanno dormire la notte Gattuso"