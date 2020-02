Caso multe Napoli, Gazzetta: situazione paradossale, pare non abbia una via di uscita se non l’arbitrato

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha dimostrato sensibilità nei confronti dei giocatori, ma agli stessi non ha fatto sconti. Vi proponiamo un breve stralcio dell'analisi del quotidiano.

"Le vicende personali devono restare fuori dallo spogliatoio. Dunque, non ha tenuto conto dell’insubordinazione, del gruppetto dei ribelli: lui si sta affidando a chi è in grado di offrirgli le giuste garanzie per rilanciare il Napoli. La questione si proporrà quanto prima, perché bisognerà programmare il futuro. C’è un contenzioso in atto tra la società e la squadra per quanto avvenuto lo scorso mese di novembre, con l’ammutinamento e tutto quanto accaduto nei giorni successivi. Una situazione paradossale che pare non abbia una via di uscita se non l’arbitrato. Di mezzo, c’è la questione tecnica e il progetto che verrà"