Gazzetta: clamorosa istanza di sei azzurri, chiesto al Tribunale la sostituzione dell'arbitro scelto dal Napoli!

Ultimissime calcio Napoli - Ricordate l’ammutinamento del Napoli che si rifiutò di andare in ritiro? Le multe richieste ammontano a quasi 2,5 milioni di euro ed è stata avviata la procedura degli arbitrati, uno per ognuno dei 24 giocatori. Il Napoli ha nominato come proprio arbitro per i 24 collegi il giuslavorista Bruno Piacci, ma è clamorosa l’istanza di ricusazione, fatta attraverso i propri legali, da parte di almeno sei giocatori del Napoli. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Multe Napoli, sei giocatori presentano istanza di ricusazione