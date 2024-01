Napoli - Problema a centrocampo per il Napoli: Elmas è stato ceduto, Demme è praticamente ai margini dall'estate, Anguissa è in Coppa d'Africa, Zielinski ha un piede altrove, Gaetano bussa a uno spazio che qui non trova e Cajuste è ancora in cerca d'identità: iniziare la stagione con questa mediana è roba da brividi, altro che inseguire il quarto posto secondo Il Mattino.