Caso Malagò, dai giuristi del CONI arrivano una unica conclusione e un assist in vista di martedì

Ultime notizie Serie A - In attesa del redde rationem fra Buonfiglio e Malagò, il cui destino è appeso all’esito della Giunta del Coni in programma martedì, sono stati resi noti i contenuti dei pareri dei «giuristi di chiara fama». Ne parla il Corriere della Sera.

Il presidente del Coni aveva chiesto a 4 esperti se il tesseramento fosse una condizione necessaria per essere eletto presidente federale. I giuristi interpellati "arrivano alla stessa conclusione: «il tesseramento è un requisito indispensabile». Il presidente della Figc (che a sua volta si è mosso per avere pareri da 5 esperti) ritiene che sia un punto a proprio favore il fatto che nelle 50 pagine non si parli di commissariamento come conseguenza diretta e inevitabile. L’ipotesi spunta una volta in forma ipotetica nella tesi di Medugno. Il Coni però tira dritto. L’avvocato Renato Miele, candidato non ammesso alle elezioni per la presidenza Figc (aveva già fatto ricorso), ha inviato una diffida ai membri del Coni a procedere al commissariamento, pronto altrimenti ad adire ogni sede legale".