Caso Lega, Repubblica: a chiedere un passo indietro a Dal Pino sono sette club che rappresentano oltre il 70% del fatturato del campionato

Ultime Serie A - Non si è dimesso il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, vuole capire quanti club siano pronti ad appoggiarlo, davvero. E non esclude di rispondere per vie legali come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

"A chiedere un passo indietro a Dal Pino sono sette club che rappresentano oltre il 70% del fatturato del campionato: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona. Al presidente si imputa di essere andato oltre le proprie competenze, facendosi promotore di una linea: cedere capitale e potere decisionale a soggetti finanziari, sulla base di una sottovalutazione di quanto la Serie A avrebbe incassato dai diritti di trasmissione. Si era calcolato valessero 700 milioni a stagione. Dazn, vincitrice della gara principale, pagherà in media 840 milioni l’anno per le 10 partite di ogni giornata, di cui 7 in esclusiva. Un altro centinaio è atteso dalla vendita in co-esclusiva delle altre 3 gare, con Sky in pole position per l’aggiudicazione"