Caso Gattuso, Gazzetta: storia sgradevole e sbagliata, è stato il Tottenham Supporters’ Trust a mettersi in contatto con la società per bloccare l’operazione

Notizie Calcio - L'editorialista della Gazzetta dello Sport Gianfranco Teotino analizza il caso Gattuso-Tottenham sulle colonne dell'edizione odierna del quotidiano.

"La vicenda è un po’ più complessa. Non c’è dubbio che l’hashtag #notogattuso abbia avuto un peso. Ma non determinante. O meglio, non lo sarebbe stato se la ferma opposizione della tifoseria del club londinese non si fosse espressa anche attraverso canali più ufficiali. Nello specifico, è stato il Tottenham Supporters’ Trust a mettersi in contatto con gli alti dirigenti della società per bloccare l’operazione. Quella di Gattuso è una storia sgradevole e sbagliata. Ma ripropone con forza il tema del coinvolgimento degli appassionati nel presente e nel futuro del calcio"