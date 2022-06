Caso Fabian, senza rinnovo finisce ai margini del progetto come Milik

Calciomercato Napoli - Caso Fabian Ruiz, spunta una clamorosa ipotesi per quanto riguarda il futuro prossimo del centrocampista spagnolo. A parlarne è l'edizione odierna de Il Mattino, che svela cosa potrà accadere all'ex Betis.

Fabian Ruiz esulta col Napoli

Caso Fabian, può finire fuori rosa

"Caso Fabian: lo spagnolo, dopo aver detto no all’ennesima proposta di rinnovo, deve darsi da fare perché se non porta l’offerta da 30milioni, resta in azzurro e (senza firma) rischia di finire ai margini del progetto. Esattamente come è successo con Milik".

"Gli agenti, che aspirano al Real e all’Atletico Madrid, sono stati avvisati: se non va via, deve rinnovare. Un po’ i problemi di tutti, in questi giorni di giugno: i nodi ce li hanno da ogni parte, in serie A. Tutti sognano nuovi contratti per diventare più ricchi, mica solo quelli del Napoli. Poi,magari, ci si accontenta di quello che si ha".